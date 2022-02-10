Dicas da semana: 'Morte No Nilo', 'A Crônica Francesa' e 'Inventando Anna'

Filme "Morte no Nilo" Crédito: Rob Youngson/Divulgação

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre os filmes "Morte No Nilo" e "A Crônica Francesa" e a série "Inventando Anna". Ouça:

Your browser does not support the audio element. Em Cartaz - 10/02/2022

Filmes

Morte No Nilo (nos cinemas): Durante suas férias no Egito, Hercule Poirot precisa investigar o assassinato de uma jovem herdeira, um crime que aconteceu a bordo de uma embarcação no Nilo. Um crime, muitos suspeitos. Um visual deslumbrante, luxuoso e com muito mistério que desperta a curiosidade. Você nunca viu um crime assim.

A Crônica Francesa (Star+): Um grande elenco dá vida à celebração do jornalismo de Wes Anderson.

Série