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Em Cartaz

Dicas da semana: 'Morbius', ' Landscapers' e 'Eternamente Demais Pra Mim'

Ouça as dicas com Rafael Braz!

Publicado em 31 de Março de 2022 às 18:27

Publicado em 

31 mar 2022 às 18:27
Landscapers
Landscapers Crédito: HBO Max/Divulgação
Nesta edição do "Em Cartaz", os destaques do comentarista Rafael Braz são as seguintes produções: Morbius (cinema), Landscapers (HBO Max) e Eternamente Demais Pra Mim (Netflix). Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 31-03-22.mp3

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