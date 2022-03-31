Dicas da semana: 'Morbius', ' Landscapers' e 'Eternamente Demais Pra Mim'

Nesta edição do "Em Cartaz", os destaques do comentarista Rafael Braz são as seguintes produções: Morbius (cinema), Landscapers (HBO Max) e Eternamente Demais Pra Mim (Netflix). Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 31-03-22.mp3
Publicado em 31 de Março de 2022 às 18:27
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta