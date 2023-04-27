Dicas da semana: 'Gêmeas - Mórbida Semelhança', 'Vinland Saga' e 'Ghosted: Sem Resposta'

"Gêmeas - Mórbida Semelhança" (Amazon), "Vinland Saga" (Netflix) e "Ghosted: Sem Resposta" (Apple TV) são os destaques trazidos pelo comentarista Rafael Braz nesta edição do Em Cartaz. Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 27-04-23
Publicado em 27 de Abril de 2023 às 17:40
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