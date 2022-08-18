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Dicas da semana: 'Como Seria Se...', 'Uma Equipe Muito Especial' e 'Mulher-Hulk'

As dicas são do comentarista Rafael Braz

Publicado em 18 de Agosto de 2022 às 17:43

Publicado em 

18 ago 2022 às 17:43
Look Both Ways. L to R: Danny Ramirez as Gabe and Lili Reinhart as Natalie. Cr. Felicia Graham/Netflix Â© 2022
Look Both Ways. L to R: Danny Ramirez as Gabe and Lili Reinhart as Natalie. Cr. Felicia Graham/Netflix Â© 2022 Crédito: Felicia Graham/Netflix
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz trás as seguintes produções como destaques: 'Como Seria Se...' (Netflix), 'Uma Equipe Muito Especial' (Amazon) e 'Mulher-Hulk' (Disney). Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 18-08-22

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