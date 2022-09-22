Dê o play e assista: 'Andor', 'Manhãs de Setembro', 'Já Fui Famoso' e 'A Mulher Rei'

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre as seguintes produções: Andor (Disney+), Manhãs de Setembro (Amazon), Já Fui Famoso (Netflix) e A Mulher Rei (cinema). Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 23-09-22
Publicado em 22 de Setembro de 2022 às 17:50
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