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EM CARTAZ

"Diante dos Meus Olhos": filme resgata ícone de Vitória, diz cineasta

Conheça detalhes da produção de "Diante dos Meus Olhos"

Publicado em 05 de Dezembro de 2019 às 20:02

Publicado em 

05 dez 2019 às 20:02
Diante dos Meus Olhos Crédito: Divulgação
Nesta edição do "Em Cartaz", o comentarista Rafael Braz destaca o filme "Diante dos Meus Olhos", dirigido por André Félix e que estreia em Vitória e também em São Paulo, Rio de Janeiro e São Luis. Com uma mistura de jazz, rock e irreverência, na esteira dos movimentos de contracultura da década de 60, o trio "Os Mamíferos" marcou época na cena musical capixaba, agregando compositores, cantores e artistas da vanguarda cultural daquele momento.
André Félix participa da conversa e lembra que pouco se conhece sobre a banda e daquela cena cultural que culminou com o famigerado Guaraparistock - considerado o maior festival de música do Brasil até então, realizado em Guarapari em 1971, e que terminou de forma tumultuada.
Ouça a entrevista e conheça mais:
Em Cartaz - 05-12-19.mp3
SINOPSE:
45 anos após a dissolução da banda Os Mamíferos, Marco Antônio, Afonso e Mario Ruy vivem um cotidiano simples. Em meio as luzes da cidade, recordam suas glórias e fracassos e ajudam a recuperar um fragmento fundamental da música popular brasileira.
André Félix é diretor e roteirista. Diante dos meus olhos é seu primeiro longa-metragem. Anteriormente, foi co-roteirista de Entreturnos, de Edson Ferreira e dirigiu os curtas-metragens A Cor do Fogo e A Cor da Cinza e Valentina. É mestre em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal da Bahia e professor. 
Serviço:
No dia 7/12, haverá sessão no Cine Metrópolis, às 17h30, seguida de show com a banda Aurora Gordon.

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