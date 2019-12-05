"Diante dos Meus Olhos": filme resgata ícone de Vitória, diz cineasta

Diante dos Meus Olhos Crédito: Divulgação

Nesta edição do "Em Cartaz", o comentarista Rafael Braz destaca o filme "Diante dos Meus Olhos", dirigido por André Félix e que estreia em Vitória e também em São Paulo, Rio de Janeiro e São Luis. Com uma mistura de jazz, rock e irreverência, na esteira dos movimentos de contracultura da década de 60, o trio "Os Mamíferos" marcou época na cena musical capixaba, agregando compositores, cantores e artistas da vanguarda cultural daquele momento.

André Félix participa da conversa e lembra que pouco se conhece sobre a banda e daquela cena cultural que culminou com o famigerado Guaraparistock - considerado o maior festival de música do Brasil até então, realizado em Guarapari em 1971, e que terminou de forma tumultuada.

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SINOPSE:

45 anos após a dissolução da banda Os Mamíferos, Marco Antônio, Afonso e Mario Ruy vivem um cotidiano simples. Em meio as luzes da cidade, recordam suas glórias e fracassos e ajudam a recuperar um fragmento fundamental da música popular brasileira.

André Félix é diretor e roteirista. Diante dos meus olhos é seu primeiro longa-metragem. Anteriormente, foi co-roteirista de Entreturnos, de Edson Ferreira e dirigiu os curtas-metragens A Cor do Fogo e A Cor da Cinza e Valentina. É mestre em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal da Bahia e professor.

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