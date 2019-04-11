Destaques do cinema em dose tripla!

Hoje, o quadro ‘Em Cartaz’ é em dose tripla! Rafael Braz fala sobre a volta da brasileira Ingrid Guimarães às telonas, no filme ‘De Pernas pro Ar 3’; e sobre ‘Em Trânsito’, uma produção franco-germânica que se passa na época da invasão nazista. Já o tão aguardado filme americano ‘Superação - O Milagre da Fé’, é o terceiro destaque do comentarista. Acompanhe!

Your browser does not support the audio element. Em Cartaz - 11-04-19.mp3

>>> SINOPSES:

De Pernas pro Ar 3: O sucesso da franquia Sex Delícia faz com que Alice (Ingrid Guimarães) rode o mundo, visitando os mais diversos países em uma correria interminável. Sem tempo para se dedicar à família, quem assume a casa é seu marido João (Bruno Garcia), que cuida dos filhos Paulinho (Eduardo Mello) e Clarinha (Duda Batista), de apenas seis anos. Cansada de tanta agitação, Alice decide se aposentar e entregar o comando dos negócios à sua mãe, Marion (Denise Weinberg). Porém, o surgimento de Leona (Samya Pascotto), uma jovem competidora, faz com que mude seus planos.

Em Trânsito: Quando Georg (Franz Rogowski) tenta fugir da França após a invasão nazista, ele rouba os manuscritos de um autor falecido e assume sua identidade. Preso em Marseille, acaba conhecendo Marie (Paula Beer), que está desesperada para encontrar seu marido desaparecido - o mesmo que ele está fingindo ser. Para complicar ainda mais, ele começa a se apaixonar por ela.