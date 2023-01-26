Destaques da semana: 'Todo Dia a Mesma Noite', 'O Pior Vizinho do Mundo e 'Shrinking - Falando a Real'

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre as seguintes produções: 'Todo Dia a Mesma Noite' (Netflix), 'O Pior Vizinho do Mesmo' (cinema) e 'Shrinking - Falando a Real' (AppleTV). Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 26-01-23
Publicado em 26 de Janeiro de 2023 às 17:52
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