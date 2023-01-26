Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Em Cartaz

Destaques da semana: 'Todo Dia a Mesma Noite', 'O Pior Vizinho do Mundo e 'Shrinking - Falando a Real'

Ouça a conversa completa com o comentarista Rafael Braz

Publicado em 26 de Janeiro de 2023 às 17:52

Publicado em 

26 jan 2023 às 17:52
Filme, cinema
Filme, cinema Crédito: Pixabay
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre as seguintes produções: 'Todo Dia a Mesma Noite' (Netflix), 'O Pior Vizinho do Mesmo' (cinema) e 'Shrinking - Falando a Real' (AppleTV). Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 26-01-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados