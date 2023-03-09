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Em Cartaz

Destaques da semana: 'Pânico 6', 'Perry Mason' e 'Em Uma Ilha Bem Distante'

Ouça a conversa completa com o comentarista Rafael Braz

Publicado em 09 de Março de 2023 às 18:02

Publicado em 

09 mar 2023 às 18:02
SPerry Mason
SPerry Mason Crédito: HBO/Divulgação
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz taz como destaque as seguintes produções:  "Pânico 6" (cinema), "Perry Mason" (HBO) e "Em Uma Ilha Bem Distante (Netflix). Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 09-03-23

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