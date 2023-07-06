Destaques da semana: 'Acorda, Carlo', 'The Other Two' e 'De Volta aos 15'

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz traz como destaque as seguintes produções: "Acorda, Carlo" (Netflix), "The Other Two" (HBO) e "De Volta aos 15" (Netflix). Ouça a conversa completa!
Em Cartaz - 06-07-23
Publicado em 06 de Julho de 2023 às 18:14
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