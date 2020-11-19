"Convenção das Bruxas" e outras duas produções nos filmes da semana

"Convenção das Bruxas" estreou nesta quinta-feira (19) nos cinemas do Brasil Crédito: Divulgação

Nesta edição do "Em Cartaz", Rafael Braz destaca uma mega produção que conta com elenco estrelado: Anne Hathaway e Octavia Spencer, ganhadoras do Oscar, e Stanley Tucci, vencedor do Globo de Ouro. É o filme "Convenção das Bruxas", que estreia nesta quinta-feira (19) nos cinemas brasileiros. O comentarista também fala sobre "Destruição Final: O Último Refúgio", um longa de ação com Gerard Butler, também nas telonas, e "O Mistério de Silver Lake", disponível no streaming. Ouça!

Your browser does not support the audio element. Em Cartaz - 19-11-20

SINOPSES:

Convenção das Bruxas (nos cinemas): O remake de Convenção das Bruxas, clássico de fantasia dos anos 1990, acompanha um garoto de sete anos que se depara com uma conferência de bruxas em um hotel. Lá, ele acaba descobrindo que um grupo de bruxas está fazendo uma convenção, pretendendo transformar todas as crianças do mundo em ratos. Baseado no livro infantil homônimo de Roald Dahl.

Destruição Final: O Último Refúgio (nos cinemas): Uma família luta para sobreviver enquanto um cometa segue em direção à Terra. John Garrity (Gerard Butler), sua esposa Allison (Morena Baccarin) e seu jovem filho Nathan (Roger Dale Floyd) fazem uma perigosa jornada à procura de um local seguro para se estabelecerem. Nessa jornada, eles enfrentarão o pior da humanidade em um momento de crescimento do pânico, desbravando um cenário onde a lei não existe mais.