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EM CARTAZ

Conheça a história de "O Irlandês"

As dicas do quadro para o seu final de semana

Publicado em 28 de Novembro de 2019 às 14:58

Publicado em 

28 nov 2019 às 14:58
 
Filme "O Irlandês" Crédito: divulgação
Quinta-feira é dia de cinema e, nesta edição do "Em Cartaz", o comentarista Rafael Braz analisa as produções que chegam aos cinemas do Espírito Santo nesta semana. Os destaque da semana é o filme "O Irlandês", disponível na Netflix. 
Em Cartaz - 28-11-19
Saiba mais:
"O Irlandês": Conhecido como "O Irlandês", Frank Sheeran (Robert De Niro) é um veterano de guerra cheio de condecorações que concilia a vida de caminhoneiro com a de assassino de aluguel número um da máfia. Promovido a líder sindical, ele torna-se o principal suspeito quando o mais famoso ex-presidente da associação desaparece misteriosamente.
 

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