Conheça a história de "O Irlandês"

Quinta-feira é dia de cinema e, nesta edição do "Em Cartaz", o comentarista Rafael Braz analisa as produções que chegam aos cinemas do Espírito Santo nesta semana. Os destaque da semana é o filme "O Irlandês", disponível na Netflix.

"O Irlandês": Conhecido como "O Irlandês", Frank Sheeran (Robert De Niro) é um veterano de guerra cheio de condecorações que concilia a vida de caminhoneiro com a de assassino de aluguel número um da máfia. Promovido a líder sindical, ele torna-se o principal suspeito quando o mais famoso ex-presidente da associação desaparece misteriosamente.