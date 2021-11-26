Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Em Cartaz

Com Lady Gaga e Adam Driver, "Casa Gucci" estreia nos cinemas capixabas

A dica é do crítico cinematográfico Rafael Braz, que também fala sobre o filme "Ferida" e a série "Gavião Arqueiro"

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 09:15

Publicado em 

26 nov 2021 às 09:15
Adam Driver é 'Maurizio Gucci' e Lady Gaga é 'Patrizia Reggiani' em
Adam Driver é 'Maurizio Gucci' e Lady Gaga é 'Patrizia Reggiani' em "House of Gucci" Crédito: Divulgação
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre o filme "Casa Gucci", estrelado por Lady Gaga e Adam Driver, a grande estreia da semana nos cinemas. O comentarista aborda ainda o longa "Ferida", da Netflix, e a série "Gavião Arqueiro", do Disney+. Ouça:
Em Cartaz - 25-11-21.mp3

Filmes

Casa Gucci (nos cinemas): Casa Gucci é inspirada na chocante história real do império da família por trás da italiana casa de moda Gucci. Abrangendo três décadas de amor, traição, decadência, vingança e em última instância, assassinato, vemos o que um nome significa, o que vale e quão longe uma família para se manter no controle.
Ferida (Netflix): Depois de passar muito tempo afastada do filho, uma ex-lutadora de MMA decadente recebe sua última chance de voltar aos ringues e recuperar a carreira.

Série

Gavião Arqueiro (Disney+): Clint Barton deve se unir à habilidosa arqueira Kate Bishop para desvendar uma conspiração criminosa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trilheiro é resgatado por bombeiros após desaparecer na região do Morro Pelado, em Joinville (SC)
Trilheiro é resgatado com vida após ficar 5 dias sem comer em SC, dizem bombeiros
A patarela, também conhecida como patadestre, será oinstalada em Domingos Martins
Domingos Martins ganha 'patarela' para proteção de animais
Pousada anunciada no pacote sequer trabalhava com a agência
Clientes denunciam prejuízos após compra de viagens em agência de turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados