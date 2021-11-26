Com Lady Gaga e Adam Driver, "Casa Gucci" estreia nos cinemas capixabas

Adam Driver é 'Maurizio Gucci' e Lady Gaga é 'Patrizia Reggiani' em "House of Gucci" Crédito: Divulgação

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre o filme "Casa Gucci", estrelado por Lady Gaga e Adam Driver, a grande estreia da semana nos cinemas. O comentarista aborda ainda o longa "Ferida", da Netflix, e a série "Gavião Arqueiro", do Disney+. Ouça:

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Filmes

Casa Gucci (nos cinemas): Casa Gucci é inspirada na chocante história real do império da família por trás da italiana casa de moda Gucci. Abrangendo três décadas de amor, traição, decadência, vingança e em última instância, assassinato, vemos o que um nome significa, o que vale e quão longe uma família para se manter no controle.

Ferida (Netflix): Depois de passar muito tempo afastada do filho, uma ex-lutadora de MMA decadente recebe sua última chance de voltar aos ringues e recuperar a carreira.

Série