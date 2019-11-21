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EM CARTAZ

Cinemas do ES recebem "Parasita" e "A Vida Invisível"

Acompanhe os detalhes das produções com o jornalista Rafael Braz

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 19:53

Publicado em 

21 nov 2019 às 19:53
Filme Parasita Crédito: Divulgação/cartaz
Neste "Em Cartaz", o comentarista Rafael Braz traz os destaques do cinema. "Parasita" e "A Vida Invisível" são destaques. Ouça a análise, incluindo o filme que concorre uma vaga para representar o Brasil no Oscar:
ENTREVISTA - EM CARTAZ RAFAEL BRAZ - 21-11-19
SINOPSES: 
"Parasita": Toda a família de Ki-taek está desempregada, vivendo num porão sujo e apertado. Uma obra do acaso faz com que o filho adolescente da família comece a dar aulas de inglês à garota de uma família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe, filho e filha bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custarão caro a todos.
"A Vida Invisível": Rio de Janeiro, década de 1940. Eurídice (Carol Duarte) é uma jovem talentosa, mas bastante introvertida. Guida (Julia Stockler) é sua irmã mais velha, e o oposto de seu temperamento em relação ao convívio social. Ambas vivem em um rígido regime patriarcal, o que faz com que trilhem caminhos distintos: Guida decide fugir de casa com o namorado, enquanto Eurídice se esforça para se tornar uma musicista, ao mesmo tempo em que precisa lidar com as responsabilidades da vida adulta e um casamento sem amor com Antenor (Gregório Duvivier).

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