Cinemas do ES recebem "Parasita" e "A Vida Invisível"

Filme Parasita Crédito: Divulgação/cartaz

Neste "Em Cartaz", o comentarista Rafael Braz traz os destaques do cinema. "Parasita" e "A Vida Invisível" são destaques. Ouça a análise, incluindo o filme que concorre uma vaga para representar o Brasil no Oscar:

Your browser does not support the audio element. ENTREVISTA - EM CARTAZ RAFAEL BRAZ - 21-11-19

SINOPSES:

"Parasita": Toda a família de Ki-taek está desempregada, vivendo num porão sujo e apertado. Uma obra do acaso faz com que o filho adolescente da família comece a dar aulas de inglês à garota de uma família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe, filho e filha bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custarão caro a todos.