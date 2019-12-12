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EM CARTAZ

Cinema e TV: "História de um casamento" e "Entre Facas e Segredos"

Destaque para a indicação do Globo de Ouro por "História de um casamento"

Publicado em 12 de Dezembro de 2019 às 18:21

Publicado em 

12 dez 2019 às 18:21
Filme "História de um Casamento", na Netflix Crédito: Divulgaçaõ
"História de um casamento", o filme com mais indicações para o Globo de Ouro 2020, é um dos destaques do "Em Cartaz" desta quinta-feira (12). Outro destaque é a produção "Entre Facas e Segredos". Confira a avaliação do comentarista Rafael Braz:
Em Cartaz - 12-12-19
"História de um casamento": Nicole (Scarlett Johansson) e seu marido Charlie (Adam Driver) estão passando por muitos problemas e decidem se divorciar. Os dois concordam em não contratar advogados para tratar do divórcio, mas Nicole muda de ideia após receber a indicação de Nora Fanshaw (Laura Dern), especialista no assunto. Surpreso com a decisão da agora ex-esposa, Charlie precisa encontrar um advogado para tratar da custódia do filho deles, o pequeno Henry (Azhy Robertson).
O filme "Entre Facas e Segredos" Crédito: Divulgação
"Entre Facas e Segredos": Após comemorar 85 anos de idade, o famoso escritor de histórias policiais Harlan Thrombey (Christopher Plummer) é encontrado morto dentro de sua propriedade. Logo, o detetive Benoit Blanc (Daniel Craig) é contratado para investigar o caso e descobre que, entre os funcionários misteriosos e a família conflituosa de Harlan, todos podem ser considerados suspeitos do crime.
 

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