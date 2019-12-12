Cinema e TV: "História de um casamento" e "Entre Facas e Segredos"

Filme "História de um Casamento", na Netflix Crédito: Divulgaçaõ

"História de um casamento", o filme com mais indicações para o Globo de Ouro 2020, é um dos destaques do "Em Cartaz" desta quinta-feira (12). Outro destaque é a produção "Entre Facas e Segredos". Confira a avaliação do comentarista Rafael Braz:

Your browser does not support the audio element. Em Cartaz - 12-12-19

"História de um casamento": Nicole (Scarlett Johansson) e seu marido Charlie (Adam Driver) estão passando por muitos problemas e decidem se divorciar. Os dois concordam em não contratar advogados para tratar do divórcio, mas Nicole muda de ideia após receber a indicação de Nora Fanshaw (Laura Dern), especialista no assunto. Surpreso com a decisão da agora ex-esposa, Charlie precisa encontrar um advogado para tratar da custódia do filho deles, o pequeno Henry (Azhy Robertson).

O filme "Entre Facas e Segredos" Crédito: Divulgação