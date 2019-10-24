Cinema: "Zumbilândia" e "A Luz no Fim do Mundo" em destaque no ES

Zumbilândia 2 Crédito: Divulgação

As referências do mundo pop são destaques para a produção “Zumbilândia - Atire Duas Vezes”. No quadro, o jornalista Rafael Braz fala sobre esse ponto forte e analisa a produção. Ouça também sobre “A Luz no Fim do Mundo”:

Your browser does not support the audio element. Em Cartaz - 24-10-19

“Zumbilândia - Atire Duas Vezes”: Anos depois de se unirem para atravessar o início da epidemia zumbi nos Estados Unidos, Columbus (Jesse Eisenberg), Tallahassee (Woody Harrelson), Wichita (Emma Stone) e Little Rock (Abigail Breslin) seguem buscando novos lugares para habitação e sobrevivência. Quando decidem ir até a Casa Branca, acabam encontrando outros sobreviventes e percebem que novos rumos podem ser explorados.