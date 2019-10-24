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EM CARTAZ

Cinema: "Zumbilândia" e "A Luz no Fim do Mundo" em destaque no ES

Ouça a análise das produções com o jornalista Rafael Braz

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 18:50

Publicado em 

24 out 2019 às 18:50
Zumbilândia 2 Crédito: Divulgação
As referências do mundo pop são destaques para a produção “Zumbilândia - Atire Duas Vezes”. No quadro, o jornalista Rafael Braz fala sobre esse ponto forte e analisa a produção. Ouça também sobre “A Luz no Fim do Mundo”:
Em Cartaz - 24-10-19
“Zumbilândia - Atire Duas Vezes”: Anos depois de se unirem para atravessar o início da epidemia zumbi nos Estados Unidos, Columbus (Jesse Eisenberg), Tallahassee (Woody Harrelson), Wichita (Emma Stone) e Little Rock (Abigail Breslin) seguem buscando novos lugares para habitação e sobrevivência. Quando decidem ir até a Casa Branca, acabam encontrando outros sobreviventes e percebem que novos rumos podem ser explorados.
“A Luz no Fim do Mundo”: Depois do mundo ser atingido por uma pandemia, um pai (Casey Affleck) vive recluso na floresta com a filha adolescente Rag (Anna Pniowsky). Eles são muito ligados e o pai precisa lutar para proteger a menina depois que um homem misterioso aparece.
 

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