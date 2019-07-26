Cinema: "Ted Bundy - A Irresistível Face do Mal" e "As Trapaceiras"

“Ted Bundy - A Irresistível Face do Mal” e “As Trapaceiras” são os destaques que o comentarista Rafael Braz traz nesta edição do Em Cartaz. As duas produções entram em exibição no circuito de cinemas do Espírito Santo. Confira:
Em Cartaz - 25-07-19.mp3
SINOPSES:
“Ted Bundy - A Irresistível Face do Mal” : Cinebiografia de Ted Bundy (Zac Efron), serial killer que matou, pelo menos, 30 mulheres em sete estados norte-americanos durante a década de 1970. Bundy se tornou famoso em todo o país, em parte por causa da fama de sedutor, que levou a conquistar várias fãs, e em parte por ter efetuado sua própria defesa nos tribunais. A trajetória do psicopata é contada pelo ponto das mulheres que amou: Liz Kendall (Lily Collins), com quem se casou, e Carole Ann Boone (Kaya Scodelario), amante que o apoiou durante o longo julgamento nos tribunais.
“As Trapaceiras”: Beaumont-sur-mer, Riviera Francesa. Josephine (Anne Hathaway) e Penny (Rebel Wilson) são duas manipuladoras, conhecidas pela arte de extorquir milionários. No entanto, enquanto a primeira é sofisticada, a segunda tem métodos muito menos elegantes. De início Josephine aceita Penny como sua pupila, mas logo se percebe que na verdade a intenção era usá-la para um golpe específico e, logo em seguida, descartá-la. Surge então uma disputa entre elas, sobre quem conseguirá antes a quantia de US$ 500 mil de Thomas Westerburg (Alex Sharp), um prodígio da tecnologia, que está hospedado na cidade.