Cinema: "Ted Bundy - A Irresistível Face do Mal" e "As Trapaceiras"

O ator Zac Efron dá vida ao serial killer Ted Bundy em novo filme Crédito: Reprodução/Instagram @zacefron

“Ted Bundy - A Irresistível Face do Mal” e “As Trapaceiras” são os destaques que o comentarista Rafael Braz traz nesta edição do Em Cartaz. As duas produções entram em exibição no circuito de cinemas do Espírito Santo. Confira:

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SINOPSES:

“Ted Bundy - A Irresistível Face do Mal” : Cinebiografia de Ted Bundy (Zac Efron), serial killer que matou, pelo menos, 30 mulheres em sete estados norte-americanos durante a década de 1970. Bundy se tornou famoso em todo o país, em parte por causa da fama de sedutor, que levou a conquistar várias fãs, e em parte por ter efetuado sua própria defesa nos tribunais. A trajetória do psicopata é contada pelo ponto das mulheres que amou: Liz Kendall (Lily Collins), com quem se casou, e Carole Ann Boone (Kaya Scodelario), amante que o apoiou durante o longo julgamento nos tribunais.