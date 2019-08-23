"Brinquedo Assassino" é um dos destaques nas telonas

Entre os destaques no cinema nesta semana o comentarista Rafael Braz traz as seguintes produções: “Brinquedo Assassino”, “Espero Tua (Re)Volta” e “Socorro! Virei Uma Garota”.

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SINOPSES:

“Brinquedo Assassino”: Andy (Gabriel Bateman) e sua mãe se mudam para uma nova cidade em busca de um recomeço. Preocupada com o desinteresse do filho em fazer novos amigos, Karen (Aubrey Plaza) decide dar a ele de presente de aniversário um boneco tecnológico que, além de ser o companheiro ideal para crianças e propor diversas atividades lúdicas, executa funções da casa sob comandos de voz. Os problemas começam a surgir quando o boneco Chuck se torna extremamente possessivo em relação a Andy e está disposto a fazer qualquer coisa para afastar o garoto das pessoas que o amam.

“Espero Tua (Re)Volta”: Sob o ponto de vista de três ex-secundaristas - Marcela Jesus,Nayara Souza e Lucas Penteado – que participaram da ocupação de mais de 200 escolas em São Paulo em 2015, o longa reflete sobre a recente e intensa história brasileira a partir das lutas estudantis. Eles protestavam contra a reorganização escolar anunciada pelo governo paulista, por uma escola pública de qualidade. O documentário aborda também os eventos de 2013,o processo de impeachment de Dilma Rousseff em 2016, e avitória de Jair Bolsonaro na eleição para Presidente da República em 2018.