"Bloodshot" e "Terremoto" estreiam nas salas de cinemas do ES

Nesta edição do "Em Cartaz", o comentarista Rafael Braz fala sobre os destaques que chegam ao Espírito Santo: são as produções "Bloodshot" e "Terremoto". Confira:
Em Cartaz - 12-03-20
Sinopses:
"Bloodshot": Bloodshot é um ex-soldado com poderes especiais: o de regeneração e a capacidade de se metamorfosear. Assassinado ao lado da esposa, ele é ressuscitado e aprimorado com nanotecnologia, desenvolvendo tais habilidades. Ao apagarem sua memória várias vezes, ele finalmente descobre quem realmente é e parte em um busca de vingança daqueles que mataram sua família.
"Terremoto": No ano de 1904, um terremoto de magnitude 5,4 na escala Richter sacudiu Oslo. Seu epicentro foi no "Oslo Graben", uma fenda que atravessa diretamente a cidade. Desde então, segundo geólogos, a população da capital norueguesa pode esperar futuros terremotos nessa área. E se justamente agora um deles estivesse se aproximando?