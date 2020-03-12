"Bloodshot" e "Terremoto" estreiam nas salas de cinemas do ES

O filme "Bloodshot" Crédito: Reprodução

Nesta edição do "Em Cartaz", o comentarista Rafael Braz fala sobre os destaques que chegam ao Espírito Santo: são as produções "Bloodshot" e "Terremoto". Confira:

Your browser does not support the audio element. Em Cartaz - 12-03-20

Sinopses:

"Bloodshot": Bloodshot é um ex-soldado com poderes especiais: o de regeneração e a capacidade de se metamorfosear. Assassinado ao lado da esposa, ele é ressuscitado e aprimorado com nanotecnologia, desenvolvendo tais habilidades. Ao apagarem sua memória várias vezes, ele finalmente descobre quem realmente é e parte em um busca de vingança daqueles que mataram sua família.