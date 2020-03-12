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EM CARTAZ

"Bloodshot" e "Terremoto" estreiam nas salas de cinemas do ES

Conheça mais detalhes das duas produções

Publicado em 12 de Março de 2020 às 19:22

Publicado em 

12 mar 2020 às 19:22
O filme "Bloodshot" Crédito: Reprodução
Nesta edição do "Em Cartaz", o comentarista Rafael Braz fala sobre os destaques que chegam ao Espírito Santo: são as produções "Bloodshot" e "Terremoto". Confira:
Em Cartaz - 12-03-20
Sinopses: 
"Bloodshot": Bloodshot é um ex-soldado com poderes especiais: o de regeneração e a capacidade de se metamorfosear. Assassinado ao lado da esposa, ele é ressuscitado e aprimorado com nanotecnologia, desenvolvendo tais habilidades. Ao apagarem sua memória várias vezes, ele finalmente descobre quem realmente é e parte em um busca de vingança daqueles que mataram sua família.
"Terremoto": No ano de 1904, um terremoto de magnitude 5,4 na escala Richter sacudiu Oslo. Seu epicentro foi no "Oslo Graben", uma fenda que atravessa diretamente a cidade. Desde então, segundo geólogos, a população da capital norueguesa pode esperar futuros terremotos nessa área. E se justamente agora um deles estivesse se aproximando?

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