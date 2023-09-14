'Band of Brothers' e 'Jury Duty' são as dicas para o final de semana

Nesta edição do Em Cartaz, o comentarista Rafael Braz indica as séries "Band of Brothers", disponível na HBO e na Netflix, "Jury Duty", na Amazon, e "Às mil vidas de Bernard Tapir", da Netflix. Ouça a conversa completa!
Em Cartaz -14-09-23
Publicado em 14 de Setembro de 2023 às 17:59
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