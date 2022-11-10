Assista: 'Pantera Negra: Wakanda Para Sempre', 'Depois do Universo' e 'Uma Quedinha de Natal'

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre as seguintes produções: "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre" (cinemas), "Depois do Universo" e "Uma Quedinha de Natal". Ouça a conversa completa!
EM CARTAZ - 10-11-22
Publicado em 10 de Novembro de 2022 às 18:29
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