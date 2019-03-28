As estreias de "Dumbo" e "The Dirt" nos cinemas capixabas

Cena de "Dumbo", que conta a história do elefante voador da Disney Crédito: Reprodução/Instagram @cinemax_cinemas

Clássico dos estúdios Disney, o filme ‘Dumbo’, chega com destaque entre as estreias nos cinemas do Espírito Santo. Neste quadro "Em cartaz", o comentarista Rafael Braz fala sobre a história do elefante com orelhas grandes através das lentes do diretor Tim Burton, que também fez uma releitura de "Alice".

Rafael Braz também comenta sobre ‘The Dirt: Confissões do Mötley Crüe’, que exibe a trajetória de uma das bandas mais importantes da história do glam metal. Confira:

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> SINOPSES:

Dumbo: 1919, Joplin, Estados Unidos. Holt Farrier (Colin Farrell) é uma ex-estrela de circo que, ao retornar da Primeira Guerra Mundial, encontra seu mundo virado de cabeça para baixo. Além de perder um braço no front, sua esposa faleceu enquanto estava fora e ele agora precisa criar os dois filhos. Soma-se a isso o fato de ter perdido seu antigo posto no circo, sendo agora o encarregado em cuidar de uma elefanta que está prestes a parir. Quando o bebê nasce, todos ficam surpresos com o tamanho de suas orelhas, o que faz com que de início seja desprezado. Cabe então aos filhos de Holt a tarefa de cuidar do pequenino, até que eles descobrem que as imensas orelhas permitem que Dumbo voe.