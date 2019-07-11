Amor à Segunda Vista e Atentado ao Hotel Taj Mahal

Nesta quinta-feira, Rafael Braz apresenta dois filmes que estreiam hoje nas telonas. A produção francesa ‘Amor à Segunda Vista’, e o longa ‘Atentando ao Hotel Taj Mahal’, com Dev Patel e Armie Hammer. Acompanhe!
Em Cartaz - 11-07-19
SINOPSES:
Amor à Segunda Vista: Do dia para a noite, Raphael (François Civil) acorda em um universo paralelo onde ele nunca conheceu Olivia (Joséphine Japy), o amor da sua vida. Agora ele precisa reconquistar a sua esposa, mesmo sendo um completo estranho para ela. Enquanto Raphael tenta entender exatamente o que aconteceu, ele corre contra o tempo para não perdê-la.
Atentado ao Hotel Taj Mahal: Mumbai, Índia, 2008. Um grupo de terroristas chega à cidade de barco, disposto a promover uma série de ataques em locais icônicos da cidade. Um deles é o luxuoso hotel Taj Mahal, bastante conhecido pela quantidade de estrangeiros e artistas que nele se hospeda. Quando os ataques começam, o humilde funcionário Arjun (Dev Patel) tenta ajudar todos a se protegerem, enquanto David (Armie Hammer) e Zahra (Nazanin Boniadi) buscam algum meio de retornar ao quarto em que estão hospedados, já que nele está seu bebê e Sally (Tilda Cobham-Hervey), sua babá.