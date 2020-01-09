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EM CARTAZ

"Adoráveis Mulheres" e "Retrato de uma Jovem em Chamas" chegam ao ES

Ouça a análise do comentarista Rafael Braz

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 19:52

Publicado em 

09 jan 2020 às 19:52
Adoráveis Mulheres, o filme Crédito: Thiago Vidal
Quinta-feira é dia do quadro "Em Cartaz" e nesta edição, o comentarista Rafael Braz analisa duas produções que chegam aos cinemas do Espírito Santo colocando o feminino como protagonista em diferentes abordagens. São as seguintes produções: "Adoráveis Mulheres" e "Retrato de Uma Jovem em Chamas". Confira:
Em Cartaz - 09-01-20.mp3
"Adoráveis Mulheres": As irmãs Jo (Saoirse Ronan), Beth (Eliza Scanlen), Meg (Emma Watson) e Amy (Florence Pugh) amadurecem na virada da adolescência para a vida adulta enquanto os Estados Unidos atravessam a Guerra Civil. Com personalidades completamente diferentes, elas enfrentam os desafios de crescer unidas pelo amor que nutrem umas pelas outras.
"Retrato de Uma Jovem em Chamas": Na França do século XVIII, Marianne (Noémie Merlant) é uma jovem pintora que recebe a tarefa de pintar um retrato de Héloïse (Adèle Haenel) para seu casamento sem que ela saiba. Passando seus dias observando Héloïse e as noites pintando, Marianne se vê cada vez mais próxima de sua modelo conforme os últimos dias de liberdade dela antes do iminente casamento se veem prestes a acabar.

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