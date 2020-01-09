"Adoráveis Mulheres" e "Retrato de uma Jovem em Chamas" chegam ao ES

Adoráveis Mulheres, o filme Crédito: Thiago Vidal

Quinta-feira é dia do quadro "Em Cartaz" e nesta edição, o comentarista Rafael Braz analisa duas produções que chegam aos cinemas do Espírito Santo colocando o feminino como protagonista em diferentes abordagens. São as seguintes produções: "Adoráveis Mulheres" e "Retrato de Uma Jovem em Chamas". Confira:

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"Adoráveis Mulheres": As irmãs Jo (Saoirse Ronan), Beth (Eliza Scanlen), Meg (Emma Watson) e Amy (Florence Pugh) amadurecem na virada da adolescência para a vida adulta enquanto os Estados Unidos atravessam a Guerra Civil. Com personalidades completamente diferentes, elas enfrentam os desafios de crescer unidas pelo amor que nutrem umas pelas outras.