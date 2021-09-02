A temporada final de "La casa de papel" e a entrada dos streamings no campo do esporte

As transmissões do esporte não são mais exclusividade dos canais abertos e fechados de televisão. As plataformas de streaming também entraram em campo com transmissão de jogos nacionais e internacionais das mais diversas modalidades - futebol, futebol americano, tênis e beisebol. O rol de serviços - HBO Max, Globoplay e Amazon Prime - ganhou mais um concorrente no último dia 31, o Star+, braço adulto do Disney+. Assunto para Rafael Braz, nesta edição do Em Cartaz! O comentarista também destaca a temporada final de "La casa de papel", da Netflix. Ouça o quadro completo: