Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Em Cartaz

A temporada final de "La casa de papel" e a entrada dos streamings no campo do esporte

Os destaques são do jornalista Rafael Braz

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 17:10

Publicado em 

02 set 2021 às 17:10
Série
Série "La Casa de Papel" Crédito: Tamara Arranz/Netflix
As transmissões do esporte não são mais exclusividade dos canais abertos e fechados de televisão. As plataformas de streaming também entraram em campo com transmissão de jogos nacionais e internacionais das mais diversas modalidades - futebol, futebol americano, tênis e beisebol. O rol de serviços - HBO Max, Globoplay e Amazon Prime - ganhou mais um concorrente no último dia 31, o Star+, braço adulto do Disney+. Assunto para Rafael Braz, nesta edição do Em Cartaz! O comentarista também destaca a temporada final de "La casa de papel", da Netflix. Ouça o quadro completo:
Em Cartaz - 02/09/2021

Sinopse

La casa de papel (Netflix): Oito ladrões se trancam com reféns na Casa da Moeda da Espanha. Seu líder manipula a polícia para realizar um plano. Será o maior roubo da história, ou uma missão em vão?

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados