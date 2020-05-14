"A Missy Errada" e "Terra Selvagem": dicas do 'Em Cartaz em casa'

Nesta edição do Em Cartaz, ainda em fase de opções para a a quarentena, Rafael Braz fala sobre as produções "A Missy Errada" e "Terra Selvagem". Comédia que chega ao catálogo da Netflix,"A Missy Errada" conta a história sobre a vida de Tim Morris, interpretado por David Spade, um homem pacato que conhece Missy, a mulher de seus sonhos. Após um encontro e algumas mensagens trocadas ele decide arriscar e convidar a jovem para um evento corporativo em uma ilha paradisíaca. No entanto, ele acaba convidando a Missy errada.
"Terra Selvagem", disponível no Globoplay, traz a seguinte história: o caçador Cory Lambert encontra um corpo em uma reserva indígena no Wyoming. Responsável pelo caso, a agente do FBI Jane Banner pede a ajuda de Cory para desbravar a região. No elenco, Elizabeth Olsen, Jeremy Renner, Julia Jones, Kelsey Asbille.
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EM CARTAZ - 14-05-20