Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Atualiza o menu!

"A Guerra do Amanhã" e "Rua do Medo 1994 - Parte 1" são os filmes em cartaz

Ouça os comentários do crítico cinematográfico Rafael Braz

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 17:46

Publicado em 

01 jul 2021 às 17:46
Filme
Filme "A Guerra do Amanhã", disponível no Amazon Prime Video Crédito: Divulgação
Nesta edição do Em Cartaz, os destaques de Rafael Braz são as produções "A Guerra do Amanhã", que chega ao catálogo do Amazon Prime, e "Rua do Medo - Parte 1", da Netflix. Ouça o comentário e saiba o que esperar das produções!
Em Cartaz - 01/07/2021

Sinopses

A Guerra do Amanhã (Prime Video): A humanidade está perdendo uma batalha global contra uma espécie mortal de alienígenas em 2051. Para garantir a sobrevivência dos humanos, soldados e civis do presente são transportados para o futuro e se juntam à luta, entre eles Dan Forester, um pai de família determinado a salvar o mundo.
Rua do Medo: 1994 – Parte 1 (Netflix): Depois de uma série de assassinatos brutais, um grupo de adolescentes enfrenta uma força maligna que aterroriza a cidade há séculos. Bem-vindos a Shadyside.

Veja Também

Para assistir no fim de semana: "Amor e Monstros" e "Radioactive"

Em Cartaz traz os filmes "Sem Remorso" e "Operação Overlord"

Filmes da semana: "Relatos do Mundo", "Nova Ordem Espacial" e "Bliss"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados