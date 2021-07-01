"A Guerra do Amanhã" e "Rua do Medo 1994 - Parte 1" são os filmes em cartaz

Filme "A Guerra do Amanhã", disponível no Amazon Prime Video Crédito: Divulgação

Nesta edição do Em Cartaz, os destaques de Rafael Braz são as produções "A Guerra do Amanhã", que chega ao catálogo do Amazon Prime, e "Rua do Medo - Parte 1", da Netflix. Ouça o comentário e saiba o que esperar das produções!

Your browser does not support the audio element. Em Cartaz - 01/07/2021

Sinopses

A Guerra do Amanhã (Prime Video): A humanidade está perdendo uma batalha global contra uma espécie mortal de alienígenas em 2051. Para garantir a sobrevivência dos humanos, soldados e civis do presente são transportados para o futuro e se juntam à luta, entre eles Dan Forester, um pai de família determinado a salvar o mundo.