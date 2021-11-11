"7 Prisioneiros" e "Alerta Vermelho" são os filmes da semana; série sobre Maradona é destaque

Rodrigo Santoro e Christian Malheiros em "7 Prisioneiros", filme da Netflix com produção de Fernando Meirelles Crédito: Aline Arruda/Divulgação

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre os filmes "7 Prisioneiros" e "Alerta Vermelho", ambos disponíveis na Netflix. O crítico cinematográfico também comenta a série "Maradona: Conquista De Um Sonho", do Amazon Prime Video. Ouça!

Your browser does not support the audio element. Em Cartaz - 11/11/2021

Filmes

7 Prisioneiros (Netflix): Um jovem humilde precisa escapar das garras de um traficante de pessoas. Será que ele vai conseguir se manter fiel aos seus princípios enquanto luta para sobreviver?

Alerta Vermelho (Netflix): Um agente do FBI persegue o ladrão de arte mais procurado do mundo. Ele só não esperava ter seu alvo como parceiro para prender uma bandida muito esperta.

Série