Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Em Cartaz

"7 Prisioneiros" e "Alerta Vermelho" são os filmes da semana; série sobre Maradona é destaque

Ouça o crítico cinematográfico Rafael Braz

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 17:16

Publicado em 

11 nov 2021 às 17:16
Rodrigo Santoro e Christian Malheiros em
Rodrigo Santoro e Christian Malheiros em "7 Prisioneiros", filme da Netflix com produção de Fernando Meirelles Crédito: Aline Arruda/Divulgação
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz fala sobre os filmes "7 Prisioneiros" e "Alerta Vermelho", ambos disponíveis na Netflix. O crítico cinematográfico também comenta a série "Maradona: Conquista De Um Sonho", do Amazon Prime Video. Ouça!
Em Cartaz - 11/11/2021

Filmes

7 Prisioneiros (Netflix): Um jovem humilde precisa escapar das garras de um traficante de pessoas. Será que ele vai conseguir se manter fiel aos seus princípios enquanto luta para sobreviver?
Alerta Vermelho (Netflix): Um agente do FBI persegue o ladrão de arte mais procurado do mundo. Ele só não esperava ter seu alvo como parceiro para prender uma bandida muito esperta.

Série

Maradona: Conquista De Um Sonho (Amazon Prime Video): A história por trás da lenda. A série acompanha desde a juventude até a vida adulta e a ascensão de Diego Maradona como um dos maiores fenômenos do futebol mundial, revelando o ser humano por trás do sucesso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trilheiro é resgatado por bombeiros após desaparecer na região do Morro Pelado, em Joinville (SC)
Trilheiro é resgatado com vida após ficar 5 dias sem comer em SC, dizem bombeiros
A patarela, também conhecida como patadestre, será oinstalada em Domingos Martins
Domingos Martins ganha 'patarela' para proteção de animais
Pousada anunciada no pacote sequer trabalhava com a agência
Clientes denunciam prejuízos após compra de viagens em agência de turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados