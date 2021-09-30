"007 - Sem Tempo Para Morrer", último com Daniel Craig, estreia nos cinemas capixabas

Daniel Craig é o agente secreto James Bond em 007 Crédito: Universal Pictures/Divulgação

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz destaca o filme "007 - Sem Tempo Para Morrer", que estreou nos cinemas capixabas. A produção é a última da franquia com Daniel Craig interpretando o agente secreto James Bond. O comentarista também fala sobre a série "Desjuntados". Ouça:

Your browser does not support the audio element. Em Cartaz - 30/09/2021

Filme

007 - Sem Tempo Para Morrer (nos cinemas): O famoso espião James Bond deixou o serviço e está vivendo de forma calma e pacífica na Jamaica. Como tudo que é bom dura pouco, quando o enigmático Safin aparece com uma tecnologia perigosa, seu amigo da CIA, Felix Leiter, pede ajuda. Então, o antigo 007 precisa abandonar seu novo modo de vida para ingressar na missão.

Série