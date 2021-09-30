"007 - Sem Tempo Para Morrer", último com Daniel Craig, estreia nos cinemas capixabas

Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz destaca o filme "007 - Sem Tempo Para Morrer", que estreou nos cinemas capixabas. A produção é a última da franquia com Daniel Craig interpretando o agente secreto James Bond. O comentarista também fala sobre a série "Desjuntados". Ouça:
Em Cartaz - 30/09/2021
Filme
007 - Sem Tempo Para Morrer (nos cinemas): O famoso espião James Bond deixou o serviço e está vivendo de forma calma e pacífica na Jamaica. Como tudo que é bom dura pouco, quando o enigmático Safin aparece com uma tecnologia perigosa, seu amigo da CIA, Felix Leiter, pede ajuda. Então, o antigo 007 precisa abandonar seu novo modo de vida para ingressar na missão.
Série
Desjuntados (Prime Video): A trama acompanha a história de um casal que está se separando e se vê forçado a dividir o mesmo apartamento por questões financeiras. Camila é vendedora de uma empresa de beleza, enquanto Caco é um engenheiro químico desempregado que está à espera de uma remuneração que nunca chega. Os dois já não se suportam mais, mas estando afundados em dívidas, não têm outra escolha se não continuar morando sob o mesmo teto.