'Tenet': filme é primeira grande estreia desde o início da pandemia

Após meses fechados, os cinemas capixabas voltaram a reabrir nas últimas semanas e recebem, nesta quinta-feira (29), a primeira grande estreia desde o início da pandemia. É o filme 'Tenet', um filme do diretor Christopher Nolan que mistura ação e ficção científica. Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz comenta sobre o longa-metragem. O comentarista também destaca uma produção do streaming, 'Amor com Data Marcada', da Netflix. Ouça a análise de Braz!

Tenet (nos cinemas): Um agente da CIA conhecido como O Protagonista (John David Washington) é recrutado por uma organização misteriosa, chamada Tenet, para participar de uma missão de escala global. Eles precisam impedir que Andrei Sator (Kenneth Branagh), um renegado oligarca russo com meios de se comunicar com o futuro, inicie a Terceira Guerra Mundial. A organização está em posse de uma arma de fogo que consegue fazer o tempo correr ao contrário, acreditando que o objeto veio do futuro. Com essa habilidade em mãos, O Protagonista precisará usá-la como forma de se opor à ameaça que está por vir, impedindo que os planos de Sator se concretizem.