'Joias Brutas' e 'Bad Boys 3': as estreias da semana

A estrela de Hollywood Adam Sandler protagoniza o longa-metragem 'Joias Brutas', em que interpreta um dono de loja de joias repleto de dívidas. É sobre filme que Rafael Braz comenta no "Em Cartaz" desta quinta-feira (30). O comentarista também fala sobre o terceiro filme 'Bad Boys', intitulado 'Bad Boys Para Sempre'. Confira:

Joias Brutas: Nova York, primavera de 2012. Howard Ratner (Adam Sandler) é o dono de uma loja de joias, que está repleto de dívidas. Sua grande chance em quitar a situação é através da venda de uma pedra não lapidada enviada diretamente da Etiópia, cheia de minerais preciosos. Inicialmente Howard a oferece ao astro da NBA Kevin Garnett, um de seus clientes assíduos, mas depois resolve que conseguirá faturar mais caso ela vá a leilão. Para tanto, precisa driblar seus cobradores e a própria confusão que cria a partir de suas constantes mudanças.