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EM CARTAZ

'Joias Brutas' e 'Bad Boys 3': as estreias da semana

Joias Brutas coloca em destaque Adam Sandler em papel que não lembra em nada sua história com comédias

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 19:55

Publicado em 

30 jan 2020 às 19:55
Joias Brutas Crédito: Divulgação
A estrela de Hollywood Adam Sandler protagoniza o longa-metragem 'Joias Brutas', em que interpreta um dono de loja de joias repleto de dívidas. É sobre filme que Rafael Braz comenta no "Em Cartaz" desta quinta-feira (30). O comentarista também fala sobre o terceiro filme 'Bad Boys', intitulado 'Bad Boys Para Sempre'. Confira:
Em Cartaz - 30-01-20.mp3
SINOPSES:
Joias Brutas: Nova York, primavera de 2012. Howard Ratner (Adam Sandler) é o dono de uma loja de joias, que está repleto de dívidas. Sua grande chance em quitar a situação é através da venda de uma pedra não lapidada enviada diretamente da Etiópia, cheia de minerais preciosos. Inicialmente Howard a oferece ao astro da NBA Kevin Garnett, um de seus clientes assíduos, mas depois resolve que conseguirá faturar mais caso ela vá a leilão. Para tanto, precisa driblar seus cobradores e a própria confusão que cria a partir de suas constantes mudanças.
Bad Boys Para Sempre: Terceiro episódio das histórias dos policiais Burnett (Martin Lawrence) e Lowrey (Will Smith), que devem encontrar e prender os mais perigosos traficantes de drogas da cidade.

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