'Em Cartaz' em casa: assista a "Crime sem Saída" e "Coffee & Kareem"

Neste "Em Cartaz", Rafael Braz traz dois destaques do cinema. O primeiro, "Crime sem Saída", conta com Chadwick Boseman e Sienna Miller no elenco e é um thriller policial que se passa em Nova York. O segundo, "Coffee & Kareem", mistura ação, crimes e comédia, e tem Taraji P. Henson no elenco - atriz que possui indicação ao Oscar no currículo. Confira:
EM CARTAZ - 09-04-20
SINOPSES:
Crime sem Saída: Um detetive da polícia de Nova Iorque recebe um complexo desafio no trabalho: ele precisa achar e prender um assassino de policiais que está à solta na cidade. Realizar a prisão do criminoso implicaria em recuperar a honra que ele perdeu durante algumas tarefas mal-executadas nos últimos anos. No entanto, quanto mais ele avança na investigação mais ele percebe que os assassinatos se tratam de uma conspiração assombrosa entre criminosos e membros de sua própria categoria.
Coffee & Kareen: O policial James Coffee (Ed Helms) está aproveitando seu relacionamento com Vanessa Manning (Taraji P. Henson), mas seu amado filho de 12 anos, Kareem (Terrence Little Gardenhigh), planeja sua separação. Na tentativa de assustar o namorado de sua mãe, o menino procura fugitivos criminosos, mas acaba encontrando uma rede secreta de atividades criminosas e coloca um alvo em sua família. Para proteger a mãe, Kareem se une a Coffee rumo à uma perseguição perigosa por Detroit.