'Em Cartaz' em casa: assista a "Crime sem Saída" e "Coffee & Kareem"

Filme "Crime sem Saída" Crédito: Divulgação

Neste "Em Cartaz", Rafael Braz traz dois destaques do cinema. O primeiro, "Crime sem Saída", conta com Chadwick Boseman e Sienna Miller no elenco e é um thriller policial que se passa em Nova York. O segundo, "Coffee & Kareem", mistura ação, crimes e comédia, e tem Taraji P. Henson no elenco - atriz que possui indicação ao Oscar no currículo. Confira:

Your browser does not support the audio element. EM CARTAZ - 09-04-20

SINOPSES:

Crime sem Saída: Um detetive da polícia de Nova Iorque recebe um complexo desafio no trabalho: ele precisa achar e prender um assassino de policiais que está à solta na cidade. Realizar a prisão do criminoso implicaria em recuperar a honra que ele perdeu durante algumas tarefas mal-executadas nos últimos anos. No entanto, quanto mais ele avança na investigação mais ele percebe que os assassinatos se tratam de uma conspiração assombrosa entre criminosos e membros de sua própria categoria.