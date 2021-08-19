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Em cartaz com "Isolados: Medo Invisível", "Demais pra Mim" e "Free Guy"

Ouça os comentários do jornalista Rafael Braz

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 17:51

Publicado em 

19 ago 2021 às 17:51
Filme
Filme "Free Guy: Assumindo o Controle", com Ryan Reynolds Crédito: Disney/Divulgação
Nesta edição do Em Cartaz, Rafael Braz destaca três produções, duas do streaming e uma das telonas: "Isolados: Medo Invisível", do Prime Video, "Demais pra Mim", da Netflix, e "Free Guy: Assumindo o Controle", nos cinemas. Acompanhe os comentários!
Em Cartaz - 19-08-21.mp3

SINOPSES

Isolados: Medo Invisível (Prime Video): O mundo é assolado pela pandemia COVID-23, e a população vive em meio ao medo do vírus que saiu de controle e dizimou grande parte do mundo. Nesse cenário pós apocalíptico, Nico é um jovem imune à doença que se apaixona por Sara e juntos eles lutam pela sobrevivência quando a avó de Sara é infectada.
Demais pra Mim (Netflix): Cansada de encontros casuais, uma jovem com uma rara doença genética decide que quer viver um grande amor.
Free Guy: Assumindo o Controle: Um caixa de banco preso a uma entediante rotina tem sua vida virada de cabeça para baixo quando ele descobre que é personagem em um brutalmente realista vídeo game de mundo aberto. Agora ele precisa aceitar sua realidade e lidar com o fato de que é o único que pode salvar o mundo.

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