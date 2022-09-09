Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Eleitor Capixaba Bem Informado

Voto branco x voto nulo: entenda a diferença

Confira a ordem de votação: deputado federal; deputado estadual, senador, governador e presidente

Publicado em 09 de Setembro de 2022 às 10:11

Publicado em 

09 set 2022 às 10:11
Eleições
Eleições Crédito: Agência Brasil
Aproximando-se do primeiro turno das eleições gerais, que ocorre em 2 de outubro, sempre surgem dúvidas com relação a diferença e as consequências dos votos em branco e nulo, bem como em relação às abstenções computadas em cada eleição. Nesta edição do "Eleitor Capixaba bem Informado", em parceria com a Justiça Eleitoral, Rosiane Marrochi, membro do Grupo de Trabalho de Mesários do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), fala sobre esses e outros assuntos com relação ao pleito eleitoral. Ouça as explicações completas!
Eleitor Capixaba Bem Informado - Rosiane Marrochi - 09-09-22
Nulos e brancos não definem eleição
De acordo com o Glossário Eleitoral, o voto em branco ocorre quando a eleitora ou o eleitor não manifesta preferência por nenhum dos candidatos. Na prática, ele é assim registrado sempre que são pressionados, na urna eletrônica, os botões “Branco” e “Confirma”.
Já o voto nulo ocorre quando a eleitora ou eleitor manifesta a vontade de anular e, para confirmar essa opção, digita um número que não corresponda a nenhuma candidatura ou partido político. Nesta situação, a urna eletrônica emite um alerta, e é necessário que o eleitor clique na tecla “Confirma” para anular o voto.
Mesmo sendo permitido votar nulo ou em branco para qualquer cargo, vale lembrar que esses votos não definem uma eleição, porque servem apenas para fins estatísticos. Eles são excluídos do cômputo de votos válidos e não podem ser “transferidos” para nenhum candidato ou partido político.
Atenção na hora de votar
A ordem dos votos obedece a uma sequência predefinida. Por isso, a recomendação é que os eleitores anotem os números das candidatas e dos candidatos em um papel e levem a cola consigo para a cabine eleitoral, uma vez que o uso de telefone celular é proibido durante a votação.
Em 2022, a sequência de votação será a seguinte: deputada ou deputado federal; deputada ou deputado estadual (ou distrital, no caso do Distrito Federal); senadora ou senador, governadora ou governador e presidente.
[fonte: TSE]

Ouça outros quadros da série especial:

- Eleições 2022: 156 milhões de brasileiros estão habilitados para votarem em outubro
- Horário de votação será unificado em todo o país nas Eleições 2022
- Eleições: preparação das urnas começa no ES
Domingo de eleições: tudo o que você precisa saber sobre a votação
Eleições: esclareça suas dúvidas para a votação em segundo turno
Para onde vai meu voto depois que digito na urna? TRE explica!
Eleições: como denunciar infrações e irregularidades
Eleições: tudo o que você precisa saber sobre a votação em 2° turno

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados