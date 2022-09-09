Voto branco x voto nulo: entenda a diferença

Eleições Crédito: Agência Brasil

Aproximando-se do primeiro turno das eleições gerais, que ocorre em 2 de outubro, sempre surgem dúvidas com relação a diferença e as consequências dos votos em branco e nulo, bem como em relação às abstenções computadas em cada eleição. Nesta edição do "Eleitor Capixaba bem Informado", em parceria com a Justiça Eleitoral, Rosiane Marrochi, membro do Grupo de Trabalho de Mesários do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), fala sobre esses e outros assuntos com relação ao pleito eleitoral. Ouça as explicações completas!

Your browser does not support the audio element. Eleitor Capixaba Bem Informado - Rosiane Marrochi - 09-09-22

Nulos e brancos não definem eleição

De acordo com o Glossário Eleitoral, o voto em branco ocorre quando a eleitora ou o eleitor não manifesta preferência por nenhum dos candidatos. Na prática, ele é assim registrado sempre que são pressionados, na urna eletrônica, os botões “Branco” e “Confirma”.

Já o voto nulo ocorre quando a eleitora ou eleitor manifesta a vontade de anular e, para confirmar essa opção, digita um número que não corresponda a nenhuma candidatura ou partido político. Nesta situação, a urna eletrônica emite um alerta, e é necessário que o eleitor clique na tecla “Confirma” para anular o voto.

Mesmo sendo permitido votar nulo ou em branco para qualquer cargo, vale lembrar que esses votos não definem uma eleição, porque servem apenas para fins estatísticos. Eles são excluídos do cômputo de votos válidos e não podem ser “transferidos” para nenhum candidato ou partido político.

Atenção na hora de votar

A ordem dos votos obedece a uma sequência predefinida. Por isso, a recomendação é que os eleitores anotem os números das candidatas e dos candidatos em um papel e levem a cola consigo para a cabine eleitoral, uma vez que o uso de telefone celular é proibido durante a votação.

Em 2022, a sequência de votação será a seguinte: deputada ou deputado federal; deputada ou deputado estadual (ou distrital, no caso do Distrito Federal); senadora ou senador, governadora ou governador e presidente.

[fonte: TSE]

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