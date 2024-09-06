TRE-ES alerta sobre golpes de falsa convocação de mesários

Nesta edição do “Eleitor Capixaba Bem Informado”, o juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional Eleitoral, Daniel Barrioni, alerta para um novo golpe eleitoral que está em circulação. Falsas convocações para trabalhar nas eleições municipais estão sendo feitas com o objetivo de roubar dados sensíveis dos cidadãos em várias localidades do país, inclusive no Espírito Santo. Ouça o conteúdo completo e saiba como não cair nessa situação!