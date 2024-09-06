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Eleitor Capixaba Bem Informado

TRE-ES alerta sobre golpes de falsa convocação de mesários

Ouça a participação do  juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional Eleitoral, Daniel Barrioni

Publicado em 06 de Setembro de 2024 às 10:22

Publicado em 

06 set 2024 às 10:22
Mesário no dia eleição: dois dias de folga no trabalho pelo serviço cívico
Mesário no dia eleição Crédito: TSE
Nesta edição do “Eleitor Capixaba Bem Informado”, o juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional Eleitoral, Daniel Barrioni, alerta para um novo golpe eleitoral que está em circulação. Falsas convocações para trabalhar nas eleições municipais estão sendo feitas com o objetivo de roubar dados sensíveis dos cidadãos em várias localidades do país, inclusive no Espírito Santo. Ouça o conteúdo completo e saiba como não cair nessa situação!
CBN - Eleitor Capixaba Bem Informado - Daniel Barrioni de Oliveira - 06-09-24.mp3

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