Redes sociais: quais as regras para a propaganda eleitoral?

Nesta edição de "Eleitor Capixaba Bem Informado", o tema em destaque são as redes sociais e os comportamentos de candidatos a prefeitos e vereadores. Neste momento que antecede as eleições municipais de 2024, os interessados em pleitearem algum cargo devem estar atentos ao que publicam no mundo online. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), algumas condutas são passíveis de medidas administrativas e podem atingir, inclusive, os cidadãos. Em conversa com a CBN Vitória, o promotor eleitoral da 52ª zona Eleitoral de Vitória, Sergio Alves Pereira, detalha o que pode e o que não pode. Ouça a conversa completa!