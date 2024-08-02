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Redes Sociais

Eleitor Capixaba Bem Informado

Redes sociais: quais as regras para a propaganda eleitoral?

Ouça detalhes na entrevista com o promotor eleitoral da 52ª zona Eleitoral de Vitória, Sergio Alves Pereira

Publicado em 02 de Agosto de 2024 às 10:32

Publicado em 

02 ago 2024 às 10:32
Facebook, rede social
Facebook, rede social Crédito: Pixabay
Nesta edição de "Eleitor Capixaba Bem Informado", o tema em destaque são as redes sociais e os comportamentos de candidatos a prefeitos e vereadores. Neste momento que antecede as eleições municipais de 2024, os interessados em pleitearem algum cargo devem estar atentos ao que publicam no mundo online. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), algumas condutas são passíveis de medidas administrativas e podem atingir, inclusive, os cidadãos. Em conversa com a CBN Vitória, o promotor eleitoral da 52ª zona Eleitoral de Vitória, Sergio Alves Pereira, detalha o que pode e o que não pode. Ouça a conversa completa!
Eleitor Capixaba Bem Informado - 02-08-24

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