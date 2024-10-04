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Eleitor Capixaba Bem Informado

Prepare-se para outubro: os documentos que você pode usar para votar na eleição!

Carteira de Trabalho, e-Título e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), por exemplo, são aceitos nos dias de eleição

Publicado em 04 de Outubro de 2024 às 11:35

Publicado em 

04 out 2024 às 11:35
e-Título é a versão digital do título de eleitor
e-Título é a versão digital do título de eleitor Crédito: Antônio Augusto - Ascom - TSE
Nesta edição de "Eleitor Capixaba Bem Informado", a CBN Vitória ajuda os ouvintes na preparação para o grande dia de ir às urnas. Para exercer o direito de voto, em outubro, é preciso ter em mãos documentos válidos para se apresentar na seção eleitoral. O primeiro turno ocorre em 6 de outubro. Em caso de necessidade de segundo turno ele acontecerá no dia 27 do mesmo mês. Carteira de Trabalho, e-Título e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), por exemplo, são aceitos nos dias de eleição. Em entrevista à CBN Vitória, o juiz da 1ª Zona Eleitoral, Marcelo Pimentel, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Eleitor Capixaba Bem Informado - 09-08-24

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