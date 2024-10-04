Prepare-se para outubro: os documentos que você pode usar para votar na eleição!

Nesta edição de "Eleitor Capixaba Bem Informado", a CBN Vitória ajuda os ouvintes na preparação para o grande dia de ir às urnas. Para exercer o direito de voto, em outubro, é preciso ter em mãos documentos válidos para se apresentar na seção eleitoral. O primeiro turno ocorre em 6 de outubro. Em caso de necessidade de segundo turno ele acontecerá no dia 27 do mesmo mês. Carteira de Trabalho, e-Título e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), por exemplo, são aceitos nos dias de eleição. Em entrevista à CBN Vitória, o juiz da 1ª Zona Eleitoral, Marcelo Pimentel, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!