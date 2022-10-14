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Eleitor Capixaba Bem Informado

Para onde vai meu voto depois que digito na urna? TRE explica!

Ouça detalhes na participação do secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral, Danilo Marchiori

Publicado em 14 de Outubro de 2022 às 10:21

Publicado em 

14 out 2022 às 10:21
Urna eletrônica
Urna eletrônica Crédito: Divulgação/TSE
Você chega diante da urna eletrônica, digita o número do seu candidato e confirma. O que acontece com seu voto depois disso? Este é o tema em destaque do "Eleitor Capixaba Bem Informado" desta semana. Quem explica é o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Danilo Marchiori. De acordo com informações disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o voto só entra na urna eletrônica que tem o software lacrado pela Justiça Eleitoral. "Todos os programas do equipamento são codificados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e assinados digitalmente em cerimônia pública. No dia da eleição, tudo começa com a impressão da 'zerésima', a prova de que não há nenhum voto dentro da urna. A emissão desse documento é acompanhada por fiscais dos partidos", informa.
Eleitor Capixaba Bem Informado - Danilo Marchiori - 14-10-22
Ainda, segundo o TSE, "após a sua identificação, o eleitor digita os números dos candidatos escolhidos, verifica os dados e as fotos dos concorrentes e clica no botão 'Confirma'. Em seguida, as informações do voto são embaralhadas em uma tabela, denominada Registro Digital do Voto (RDV), o que torna ainda mais difícil identificar quem votou em quem. A finalidade é garantir que o voto do eleitor permaneça secreto.
Durante todo o dia de votação, os votos são registrados em duas memórias – uma interna e outra externa –, que podem ser removidas, caso seja preciso substituir a urna. Ao final da votação, os votos registrados na urna são apurados, e é gerado o Boletim de Urna (BU), que, previamente, é assinado digitalmente e criptografado. O BU é um extrato dos votos registrados para cada candidato/legenda, contendo também os votos nulos e brancos.
Além da composição dos votos, o Boletim de Urna registra a seção eleitoral, as informações da urna (como a correspondência – número que associa a urna à respectiva seção eleitoral) e o número de eleitores que votaram. No BU e demais arquivos de resultados da urna, não há correspondência entre o eleitor e o voto. Não há associação entre o eleitor e os seus votos em nenhuma etapa da votação ou em qualquer arquivo de resultado da urna", diz. Ouça a conversa completa!
[fonte: TSE]

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