Para onde vai meu voto depois que digito na urna? TRE explica!

Urna eletrônica Crédito: Divulgação/TSE

Você chega diante da urna eletrônica, digita o número do seu candidato e confirma. O que acontece com seu voto depois disso? Este é o tema em destaque do "Eleitor Capixaba Bem Informado" desta semana. Quem explica é o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Danilo Marchiori. De acordo com informações disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o voto só entra na urna eletrônica que tem o software lacrado pela Justiça Eleitoral. "Todos os programas do equipamento são codificados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e assinados digitalmente em cerimônia pública. No dia da eleição, tudo começa com a impressão da 'zerésima', a prova de que não há nenhum voto dentro da urna. A emissão desse documento é acompanhada por fiscais dos partidos", informa.

Your browser does not support the audio element. Eleitor Capixaba Bem Informado - Danilo Marchiori - 14-10-22

Ainda, segundo o TSE, "após a sua identificação, o eleitor digita os números dos candidatos escolhidos, verifica os dados e as fotos dos concorrentes e clica no botão 'Confirma'. Em seguida, as informações do voto são embaralhadas em uma tabela, denominada Registro Digital do Voto (RDV), o que torna ainda mais difícil identificar quem votou em quem. A finalidade é garantir que o voto do eleitor permaneça secreto.

Durante todo o dia de votação, os votos são registrados em duas memórias – uma interna e outra externa –, que podem ser removidas, caso seja preciso substituir a urna. Ao final da votação, os votos registrados na urna são apurados, e é gerado o Boletim de Urna (BU), que, previamente, é assinado digitalmente e criptografado. O BU é um extrato dos votos registrados para cada candidato/legenda, contendo também os votos nulos e brancos.

Além da composição dos votos, o Boletim de Urna registra a seção eleitoral, as informações da urna (como a correspondência – número que associa a urna à respectiva seção eleitoral) e o número de eleitores que votaram. No BU e demais arquivos de resultados da urna, não há correspondência entre o eleitor e o voto. Não há associação entre o eleitor e os seus votos em nenhuma etapa da votação ou em qualquer arquivo de resultado da urna", diz. Ouça a conversa completa!