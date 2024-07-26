O que torna as urnas brasileiras seguras?

Para votar nas eleições de 2024, basta ir às urnas eletrônicas, digitar o número do candidato e clicar na tecla "confirma". O barulhinho característico desta época do ano é sinal de que está tudo certo, seu voto foi computado. Mas, como garantir que o que foi digitado foi mesmo contabilizado? Nesta edição de "Eleitor Capixaba Bem Informado", o Secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), Danilo Marchiori, tira todas as dúvidas sobre as urnas eletrônicas e explica aos ouvintes da CBN Vitória o que torna o Sistema Eleitoral Brasileiro seguro. Ouça a conversa completa!
Eleitor Capixaba Bem Informado - 26-07-24