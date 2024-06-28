Mais de 800 mil eleitores capixabas possuem o e-Título: saiba como fazer o seu!

e-Título é a versão digital do título de eleitor Crédito: Antônio Augusto - Ascom - TSE

805.088 eleitoras e eleitores capixabas possuem o e-Título em seus aparelhos celulares. Esse quantitativo representa 26,8% do eleitorado do Estado (dados de maio/24) e o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) destaca a facilidade em baixar o aplicativo, que é uma versão digital do título de eleitor e pode ser utilizado para a identificação no dia da votação nas Eleições 2024. Se você ainda não tem o app, faça logo o download nas lojas virtuais Google Play e Apple Store.

Para que você possa se identificar pelo aplicativo, o seu perfil no e-Título precisa vir com foto, o que só ocorre mediante o cadastramento biométrico prévio na Justiça Eleitoral. Caso a fotografia não apareça na versão digital, será necessário levar também um documento oficial com foto na hora de votar. Ouça detalhes na entrevista com Danilo Marchiori, secretário de Tecnologia da Informação do TRE-ES.

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A Justiça Eleitoral recomenda que as eleitoras e os eleitores baixem o aplicativo antecipadamente para evitar eventuais “filas virtuais” nos dias que antecedem o pleito e que podem comprometer a qualidade da conexão em virtude da grande quantidade de acessos simultâneos.

O aplicativo

Lançado em 2018, o aplicativo conta atualmente com 45.353.482 usuárias e usuários ativos e um total de 90.223.242 downloads. A plataforma também está cada vez mais acessível: com tons de azul, a visibilidade fica mais apropriada para pessoas com deficiência visual, com baixa visibilidade ou daltônicas.

Como acessar

Assim que baixar o aplicativo no seu telefone ou tablet, basta preencher os dados solicitados – nome, data de nascimento, CPF e, se constar, nomes dos pais.

Atenção: as informações precisam ser exatamente iguais às que estão no cadastro eleitoral. Se houver o preenchimento de alguma informação diferente daquela lançada no cadastro, o sistema não validará e não liberará o e-Título.

Também é possível preencher os dados de maneira automática, por meio da leitura do QR Code do título de eleitor em papel comum.

Outras funções

Além de ser usado para se identificar no dia do pleito, o app oferece uma série de serviços e informações. Por meio dele, é possível gerar certidões de quitação eleitoral e de crimes eleitorais, emitir e pagar multas, consultar o local de votação, justificar ausência às urnas e se inscrever como mesário voluntário, entre outros, tudo sem a necessidade de deslocamento a um cartório.

Título físico

Vale lembrar que não é possível votar apenas com o título eleitoral em versão física, pois esse documento não tem foto. Logo, é necessário apresentar um documento pessoal com fotografia, como carteira de identidade (RG), carteira de motorista (CNH), certificado de reservista, carteira de trabalho, passaporte ou carteira de categoria profissional reconhecida por lei.

Eleições 2024

O primeiro turno do pleito será no dia 6 de outubro. Já o segundo turno – que pode ocorrer nas cidades de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra (com mais de 200 mil eleitores) – está marcado para 27 de outubro. O horário de votação nos dois turnos é das 8h às 17h (horário de Brasília).