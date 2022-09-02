Eleições 2022: 156 milhões de brasileiros estão habilitados para votarem em outubro

Eleitor Capixaba Bem Informado Crédito: Divulgação

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) publicou o “Guia Prático Eleições Brasileiras 2022”, um livro de 129 páginas que apresenta de forma didática todas as etapas do processo eleitoral. O documento, voltado para a apresentação da Justiça Eleitoral para países estrangeiros e distribuído digitalmente para mais de 150 nações, foi concebido pelo servidor do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Vinícius Quintino de Oliveira, durante sua passagem pela Assessoria de Assuntos Internacionais do TSE. Em entrevista à CBN Vitória, o servidor do TRE-ES traz detalhes sobre a publicação. O Guia apresenta aos estrangeiros como é o sistema político brasileiro, passando por questões relativas ao direito ao voto, competências da Justiça Eleitoral, tecnologia utilizada para garantir a integridade do processo de votação, a adoção de estratégias de fortalecimento institucional e combate à desinformação e o que acontece nos dias de votação das eleições.

Your browser does not support the audio element. Eleitor Capixaba Bem Informado - Vinícius Quintino de Oliveira - 02-09-22

O Guia tem como objetivo, oferecer ao público internacional uma visão panorâmica dos aspectos mais importantes do sistema eleitoral brasileiro e o cenário em que ocorrerão as eleições gerais de 2022. É descrito que "os próximos dias 2 e 30 de outubro (primeiro e segundo turnos, respectivamente), cerca de 156 milhões de brasileiras e brasileiros, incluindo os residentes no exterior, estarão habilitados para votar nas Eleições Gerais, com o objetivo de escolher o presidente da República, 27 governadores, 27 senadores da República, 513 deputados federais e 1.059 deputados estaduais. Foram convocados mais de 2 milhões de mesários, muitos deles voluntários, que coordenarão os trabalhos durante a jornada eleitoral. Encontram-se prontas as mais de 550 mil urnas eletrônicas que serão utilizadas em mais de 460 mil locais de votação, espalhados em 5.568 municípios. Uma verdadeira celebração da democracia, permitindo o debate político e as escolhas legítimas da sociedade para os próximos quatro anos".

Quadro geral das eleições brasileiras

2 de outubro – primeiro turno

30 de outubro – segundo turno

No Brasil, não há voto antecipado nem voto por correio. Todos os eleitores devem comparecer presencialmente aos locais de votação preparados exclusivamente pela Justiça Eleitoral.

Quais cargos estarão na disputa em 2022?

Presidente da República, governador, senador e deputados federal, estadual e distrital.

A ordem de votação na urna eletrônica é:

Deputado federal (4 dígitos, sendo os dois primeiros indicativos do partido do candidato);

Deputado estadual ou distrital (5 dígitos, sendo os dois primeiros indicativos do partido do candidato);

Senador (3 dígitos, sendo os dois primeiros indicativos do partido do candidato);

Governador (2 dígitos, ambos indicativos do partido do candidato); e

Presidente da República (2 dígitos, ambos indicativos do partido do candidato).

Qual o horário de votação? Das 8h às 17h, no fuso horário de Brasília/DF. No exterior, a eleição também ocorrerá entre as 8h e as 17h, mas no horário local de cada país (respeitadas as variações de fuso horário dentro do país, se for o caso).