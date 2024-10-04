'Esperamos sair na frente como sempre', diz presidente do TRE sobre totalização dos votos no ES

Agora falta pouco! Neste domingo, dia 6, os eleitores de todo o país vão eleger prefeitos e vereadores nas mais de cinco mil cidades. Apenas os eleitores de Brasília e Fernando de Noronha não precisaram votar, pois as localidades não são consideradas municípios. Nesta eleição, o eleitor escolherá representantes para apenas dois cargos: vereador e prefeito, nesta ordem. No Espírito Santo, 2.999.734 capixabas estão aptos a irem às urnas nos 78 municípios. No Estado, 52% do eleitorado é feminino e 48% masculino. Os números demostram que houve uma evolução de 6,74% do eleitorado em relação às últimas eleições municipais (2020), quando 2.810.132 pessoas estavam aptas a exercer o direito de escolher seus representantes políticos no Espírito Santo.

Município com a maior população do Espírito Santo, Serra continua a ser o maior colégio eleitoral do Estado, com 362.524 eleitores. Na Grande Vitória, a Capital tem 266.570 eleitores; Cariacica tem 278.170 eleitores; Vila Velha conta com 345.228 aptos a votar e Viana tem 54.289 eleitores. A votação será aberta a partir das 8h (horário de Brasília), com o encerramento às 17h (também do horário de Brasília). A informação é do calendário eleitoral das Eleições Municipais de 2024, divulgado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Em entrevista à CBN Vitória, o desembargador Carlos Simões Fonseca, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), fala sobre as expectativas para o primeiro turno. "'Esperamos sair na frente como sempre", disse o presidente do TRE sobre a totalização dos votos, que, segundo ele, deve acontecer entre 18h e 19h deste domingo (06). Ouça a conversa completa!