ES terá "juiz das garantias" nas eleições municipais; entenda

Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

Pela primeira vez, o Espírito Santo contará com juízes de garantia para atuar em inquéritos e investigações relacionados a crimes cometidos durante as eleições municipais deste ano. Segundo resolução do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), "a competência do Núcleo Regional Eleitoral das Garantias compreende todos os inquéritos, procedimentos de investigação criminal do Ministério Público e demais procedimentos de investigação protocolizados nas zonas eleitorais componentes da região, encerrando-se com o oferecimento da denúncia ou queixa-crime". As regras relativas aos juízes eleitorais das garantias não são aplicáveis às infrações de menor potencial ofensivo, nem aos processos criminais de competência originária do Tribunal.

Ainda, segundo o TRE, "os inquéritos, procedimentos de investigação criminal do Ministério Público e demais procedimentos de investigação em trâmite na data da publicação desta Resolução serão, em até 30 dias, conclusos ao juiz eleitoral das garantias, considerando-se válidos todos os atos anteriormente praticados. As audiências de competência do Núcleo Regional Eleitoral das Garantias, inclusive as de custódia, poderão ser realizadas por videoconferência, desde que devidamente justificadas, hipótese em que deverão ser adotados os meios necessários para garantir a aferição da incolumidade física e psicológica do custodiado", diz. Este é o tema em destaque nesta edição do "Eleitor Capixaba Bem Informado", com o juiz auxiliar da presidência do TRE-ES, Daniel Barrioni de Oliveira. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. Eleiitor Capixaba Bem Informado - 19-07-24

Núcleos Regionais Eleitorais das Garantias na Justiça Eleitoral do Espírito Santo

NÚCLEO 01

01ª Zona Eleitoral – Vitória

52ª Zona Eleitoral – Vitória

NÚCLEO 02

26ª Zona Eleitoral – Serra

53ª Zona Eleitoral – Serra

59ª Zona Eleitoral – Serra

NÚCLEO 03

32ª Zona Eleitoral – Vila Velha

55ª Zona Eleitoral – Vila Velha

57ª Zona Eleitoral – Vila Velha

NÚCLEO 04

34ª Zona Eleitoral – Cariacica

54ª Zona Eleitoral – Cariacica

NÚCLEO 05

09ª Zona Eleitoral – Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá

11ª Zona Eleitoral – Santa Teresa, Itarana

16ª Zona Eleitoral – Itaguaçu, São Roque do Canaã

NÚCLEO 06

08ª Zona Eleitoral – Afonso Cláudio

15ª Zona Eleitoral – Domingos Martins

40ª Zona Eleitoral – Venda Nova do Imigrante, Conceição do Castelo

47ª Zona Eleitoral – Viana

NÚCLEO 07

04ª Zona Eleitoral – Alegre, Jerônimo Monteiro

10ª Zona Eleitoral – Ibatiba, Brejetuba

13ª Zona Eleitoral – Guaçuí, Divino de São Lourenço

18ª Zona Eleitoral – Iúna, Ibitirama

19ª Zona Eleitoral – Muniz Freire, Irupi

44ª Zona Eleitoral – Bom Jesus do Norte, Apiacá, Dores do Rio Preto, São José do Calçado

NÚCLEO 08

02ª Zona Eleitoral – Cachoeiro de Itapemirim, Atílio Vivácqua

03ª Zona Eleitoral – Castelo

05ª Zona Eleitoral – Mimoso do Sul, Muqui

48ª Zona Eleitoral – Cachoeiro de Itapemirim

NÚCLEO 09

12ª Zona Eleitoral – Alfredo Chaves, Marechal Floriano

17ª Zona Eleitoral – Anchieta, Piúma

22ª Zona Eleitoral – Itapemirim

24ª Zona Eleitoral – Guarapari

35ª Zona Eleitoral – Iconha, Rio Novo do Sul, Vargem Alta

43ª Zona Eleitoral – Marataízes, Presidente Kennedy

NÚCLEO 10

23ª Zona Eleitoral – Barra de São Francisco, Água Doce do Norte

30ª Zona Eleitoral – Nova Venécia, Vila Pavão

33ª Zona Eleitoral – Ecoporanga

46ª Zona Eleitoral – Águia Branca, Marilândia, São Domingos do

Norte

NÚCLEO 11

21ª Zona Eleitoral – São Mateus

27ª Zona Eleitoral – Conceição da Barra, Pedro Canário

38ª Zona Eleitoral – Montanha, Mucurici, Ponto Belo

39ª Zona Eleitoral – Pinheiros, Boa Esperança

41ª Zona Eleitoral – Jaguaré, Sooretama

NÚCLEO 12

06ª Zona Eleitoral – Colatina

07ª Zona Eleitoral – Baixo Guandu, Laranja da Terra

14ª Zona Eleitoral – Ibiraçu, Fundão, João Neiva

36ª Zona Eleitoral – Pancas, Alto Rio Novo, Mantenópolis

37ª Zona Eleitoral – São Gabriel da Palha, Vila Valério

NÚCLEO 13

20ª Zona Eleitoral – Aracruz

25ª Zona Eleitoral – Linhares

51ª Zona Eleitoral – Rio Bananal, Governador Lindenberg