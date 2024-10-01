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Eleitor Capixaba Bem Informado

Entenda como funciona o trabalho dos mesários nas eleições municipais

Ouça entrevista com a representante da Comissão de Mesários do TRE-ES, Rosiane Marrochi

Publicado em 01 de Outubro de 2024 às 11:42

Publicado em 

01 out 2024 às 11:42
Mesário no dia eleição: dois dias de folga no trabalho pelo serviço cívico
Mesário no dia eleição: dois dias de folga no trabalho pelo serviço cívico Crédito: TSE
No próximo domingo (6), mais de 2 milhões de eleitores capixabas estarão aptos a irem às urnas escolher prefeitos e vereadores dos 78 municípios do Espírito Santo. Além de votar e cumprir com o papel de cidadão, o dia também será de trabalho para os que se voluntariaram ou foram convocados para atuar como mesários. São eles os representantes da Justiça Eleitoral na seção de votação, responsáveis por receber e identificar os eleitores, realizar justificativas de ausência de voto, entre outras atribuições. Mas, afinal, quais os benefícios de trabalhar nas eleições? Qual a diferença entre quem é convocado e quem é voluntário? E se o mesário não puder comparecer no dia? Nesta edição de "Eleitor Capixaba Bem Informado", a servidora e integrante da Comissão de Mesários do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) Rosiane Marrochi Xavier tira essas e outras dúvidas. Ouça a conversa completa!
CBN - Eleitor Capixaba Bem Informado - Rosiane Marrochi - 01-10-24.mp3

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