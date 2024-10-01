Entenda como funciona o trabalho dos mesários nas eleições municipais

No próximo domingo (6), mais de 2 milhões de eleitores capixabas estarão aptos a irem às urnas escolher prefeitos e vereadores dos 78 municípios do Espírito Santo. Além de votar e cumprir com o papel de cidadão, o dia também será de trabalho para os que se voluntariaram ou foram convocados para atuar como mesários. São eles os representantes da Justiça Eleitoral na seção de votação, responsáveis por receber e identificar os eleitores, realizar justificativas de ausência de voto, entre outras atribuições. Mas, afinal, quais os benefícios de trabalhar nas eleições? Qual a diferença entre quem é convocado e quem é voluntário? E se o mesário não puder comparecer no dia? Nesta edição de "Eleitor Capixaba Bem Informado", a servidora e integrante da Comissão de Mesários do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) Rosiane Marrochi Xavier tira essas e outras dúvidas. Ouça a conversa completa!