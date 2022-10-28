Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Eleitor Capixaba Bem Informado

Eleições: tudo o que você precisa saber sobre a votação em 2° turno

Ouça as orientações da representante do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, Rosiane Marrochi

Publicado em 28 de Outubro de 2022 às 10:27

Publicado em 

28 out 2022 às 10:27
Eleitor Capixaba Bem Informado
Eleitor Capixaba Bem Informado Crédito: Divulgação
As eleições 2022 serão decididas neste domingo, dia 30 de outubro. Além da disputa para a presidência da República, em 12 estados haverá segundo turno para governador. Além do Espírito Santo, haverá definição em Alagoas, Amazonas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Rondônia. As seções eleitorais abrem às 8h e fecham às 17h. Entre os destaques, um importante alerta: eleitores que não votaram no primeiro turno das eleições, podem e devem votar no segundo turno, caso estejam em situação regular com a Justiça Eleitoral. Cada turno de votação é uma eleição independente e o não comparecimento à primeira etapa de votação não impede o comparecimento às urnas no segundo turno. Confira as explicações com a integrante do Grupo de Trabalho de Mesários do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Rosiane Marrochi. 
Eleitor Capixaba Bem Informado - Rosiane Marrochi - 28-10-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados