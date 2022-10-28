Eleições: tudo o que você precisa saber sobre a votação em 2° turno

As eleições 2022 serão decididas neste domingo, dia 30 de outubro. Além da disputa para a presidência da República, em 12 estados haverá segundo turno para governador. Além do Espírito Santo, haverá definição em Alagoas, Amazonas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Rondônia. As seções eleitorais abrem às 8h e fecham às 17h. Entre os destaques, um importante alerta: eleitores que não votaram no primeiro turno das eleições, podem e devem votar no segundo turno, caso estejam em situação regular com a Justiça Eleitoral. Cada turno de votação é uma eleição independente e o não comparecimento à primeira etapa de votação não impede o comparecimento às urnas no segundo turno. Confira as explicações com a integrante do Grupo de Trabalho de Mesários do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Rosiane Marrochi.