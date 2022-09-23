Eleições: preparação das urnas começa no ES

Eleitor Capixaba Bem Informado Crédito: Divulgação

Teve início nesta semana o processo de preparação das urnas eletrônicas que serão utilizadas na votação em 2 de outubro. Esse momento é chamado de cerimônia pública e qualquer pessoa pode acompanhar os procedimentos realizados pelos cartórios eleitorais. No sábado que antecede o pleito, em 1º de outubro, às 9h, no plenário do TRE-ES, as entidades fiscalizadoras poderão indicar uma seção para auditoria de urnas eletrônicas. No dia da eleição, há também o Teste de Integridade que acontecerá durante o horário de votação, das 8h às 17h. Este é o tema em destaque no "Eleitor Capixaba bem Informado". Quem explica detalhes deste processo é o dirigente do Centro de Apoio Operacional Eleitoral (Cael), promotor de Justiça Cláudio Ribeiro Lemos, que acompanha a preparação da urnas.

Your browser does not support the audio element. Eleitor Capixaba Bem Informado - Cláudio Ribeiro Lemos - 23-09-22

- O Ministério Público Eleitoral, com o Ministério Público Federal (MPF), acompanha todo o processo para garantir que as eleições ocorram de forma transparente e segura, respeitando a vontade da população na hora do voto. “Não há indício de fraude em qualquer urna eletrônica do Brasil. A urna é segura e há muita desinformação, mas o eleitor pode ficar tranquilo porque nós estamos acompanhando todo o processo, para que tenhamos uma eleição limpa e a vontade do eleitor prevaleça”, destacou o dirigente do Cael.

- O procedimento, realizado na sede dos cartórios eleitorais, começou na segunda-feira (19) e vai até esta sexta-feira (23) em todas as zonas eleitorais do Estado, conforme determina a Resolução TSE nº 23.669/2021, por meio do sistema Gerenciador de Dados, Aplicativos e Interface com a Urna Eletrônica (Gedai-UE). Todas as informações da preparação das urnas estão disponíveis no Portal do TRE-ES.

Carga das Urnas

- Nessa etapa, são inseridos nas urnas os sistemas operacional, de votação e de justificativa, assim como as listas de eleitores e candidatos. Ao final da carga, serão colocados os lacres físicos. Também é durante essa cerimônia que ocorre a verificação da integridade e da autenticidade dos sistemas. No próximo dia 26 de setembro será realizada a conferência visual das urnas eletrônicas. Já no dia 30 de setembro acontece a cerimônia complementar.

- Durante as cerimônias de geração de mídia e preparação das urnas, cada urna, até então sem dados, é configurada para determinada seção eleitoral. Primeiro, o servidor da Justiça Eleitoral insere na urna, por meio de um cartão de memória, alguns dados, dentre eles, nome do candidato, cargo que disputa, número de identificação e as inscrições eleitorais dos eleitores que votam na referida sessão.

- Em seguida, é realizado o teste da urna para verificar se os dispositivos estão funcionando, como o teclado, visor, impressora e avisos sonoros. Feito isso, todos os compartimentos da urna são lacrados e o equipamento já identificado (município, local de votação e seção eleitoral), é guardado na caixa. Ao final da cerimônia, na presença de todos, é realizada uma auditoria por amostragem das urnas preparadas, na qual algumas urnas são sorteadas para passar por verificação da autenticidade dos aplicativos, das assinaturas digitais e a própria votação é testada.