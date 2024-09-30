Eleições municipais: entenda a importância do voto facultativo

Na contagem regressiva para as eleições municipais, a CBN Vitória faz ao longo desta semana uma série de entrevistas especiais com todas as informações de preparação para o pleito. Este ano serão eleitas e eleitos candidatas e candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito e de vereador. As eleições serão realizadas no dia 6 de outubro e um eventual segundo turno na cidade ocorre no último domingo do mesmo mês (dia 27). Para muitas perguntas, surge o questionamento: preciso mesmo votar?

O voto é um direito e dever de todo cidadão brasileiro. Segundo a Constituição Federal, há duas categorias de eleitorado, para as quais o voto é obrigatório ou facultativo nas eleições. De acordo com a norma, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para eleitoras e eleitores que têm entre 18 e 70 anos e facultativo para os analfabetos, jovens de 16 e 17 anos e maiores de 70 anos. Ainda, assim, as autoridades eleitorais reforçam, mesmo para o público facultativo, a importância do voto. Em entrevista à CBN Vitória, o juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Daniel Barrioni de Oliveira, fala sobre o assunto.