Eleições: esclareça suas dúvidas para a votação em segundo turno

No dia 30 de outubro, os eleitores brasileiros irão as urnas para escolher entre Luis Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) para ocupar o Palácio do Planalto pelos próximos quatro anos. No Espírito Santo, os eleitores também voltarão às urnas para eleger o governador. A disputa será entre o atual governador, Renato Casagrande (PSB), que recebeu 976.652 votos (46,94% dos votos válidos), contra 800.598 votos (38,48%) de Carlos Manato (PL). Nesta edição do "Eleitor Capixaba Bem Informado", a integrante do Grupo de Trabalho de Mesários do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Rosiane Marrochi, esclarece as dúvidas para a votação no segundo turno.
ELEITOR CAPIXABA BEM INFORMADO - 07-10-22
E mais: tem alerta da Justiça Eleitoral! O Tribunal informa que é falsa a informação de que eleitoras e eleitores da 36ª Zona Eleitoral, situada em Pancas, tenham votado no 2º turno. A informação equivocada começou a circular pelas redes sociais por conta de uma foto que mostra alguns comprovantes de votação amassados, com número da zona eleitoral, seção e nome de alguns eleitores.
"A explicação para o fato é simples. A gráfica licitada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para fazer a impressão dos cadernos de votação para o TRE-ES, ao detectar um erro numa prova de impressão, não fez o descarte adequado do material, deixando os comprovantes de votação íntegros. O TRE-ES reforça que o cartório da 36ª Zona Eleitoral recebeu apenas um caderno de votação para cada turno e que nenhum eleitor votou para o próximo pleito, que será realizado no dia 30 de outubro", informou. Ouça a conversa completa!