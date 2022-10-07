Eleições: esclareça suas dúvidas para a votação em segundo turno

Eleitor Capixaba Bem Informado Crédito: Divulgação

No dia 30 de outubro, os eleitores brasileiros irão as urnas para escolher entre Luis Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) para ocupar o Palácio do Planalto pelos próximos quatro anos. No Espírito Santo, os eleitores também voltarão às urnas para eleger o governador. A disputa será entre o atual governador, Renato Casagrande (PSB), que recebeu 976.652 votos (46,94% dos votos válidos), contra 800.598 votos (38,48%) de Carlos Manato (PL). Nesta edição do "Eleitor Capixaba Bem Informado", a integrante do Grupo de Trabalho de Mesários do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Rosiane Marrochi, esclarece as dúvidas para a votação no segundo turno.

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E mais: tem alerta da Justiça Eleitoral! O Tribunal informa que é falsa a informação de que eleitoras e eleitores da 36ª Zona Eleitoral, situada em Pancas, tenham votado no 2º turno. A informação equivocada começou a circular pelas redes sociais por conta de uma foto que mostra alguns comprovantes de votação amassados, com número da zona eleitoral, seção e nome de alguns eleitores.