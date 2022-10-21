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Eleitor Capixaba Bem Informado

Eleições: como denunciar infrações e irregularidades

O procurador Regional Eleitoral Substituto do Ministério Público Federal do Espírito Santo (MPF-ES), Alexandre Senra, fala sobre o assunto

Publicado em 21 de Outubro de 2022 às 12:18

Publicado em 

21 out 2022 às 12:18
Eleições
Eleições Crédito: Agência Brasil
Denunciar irregularidades em campanhas eleitorais é um procedimento que pode ser feito pelo app Pardal, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). A plataforma serve para registrar crimes relativos à propaganda eleitoral, como compra de votos, uso da máquina pública, doações e gastos irregulares. Ainda, é possível também relatar problemas durante a votação, como defeito ou mau funcionamento da urna eletrônica. Este é o tema do "Eleitor Capixaba Bem Informado" desta semana. Quem participa da conversa é o procurador Regional Eleitoral Substituto do Ministério Público Federal do Espírito Santo (MPF-ES), Alexandre Senra. Em destaque na conversa, como o eleitor pode denunciar infrações e irregularidades eleitorais, quais são as principais denúncias que costumam chegar ao MP e após a denúncia o que acontece. Ouça a conversa completa!
Eleitor Capixaba Bem Informado - Alexandre Senra - 21-10-22

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