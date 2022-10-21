Eleições: como denunciar infrações e irregularidades

Denunciar irregularidades em campanhas eleitorais é um procedimento que pode ser feito pelo app Pardal, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). A plataforma serve para registrar crimes relativos à propaganda eleitoral, como compra de votos, uso da máquina pública, doações e gastos irregulares. Ainda, é possível também relatar problemas durante a votação, como defeito ou mau funcionamento da urna eletrônica. Este é o tema do "Eleitor Capixaba Bem Informado" desta semana. Quem participa da conversa é o procurador Regional Eleitoral Substituto do Ministério Público Federal do Espírito Santo (MPF-ES), Alexandre Senra. Em destaque na conversa, como o eleitor pode denunciar infrações e irregularidades eleitorais, quais são as principais denúncias que costumam chegar ao MP e após a denúncia o que acontece. Ouça a conversa completa!