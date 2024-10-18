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Eleitor Capixaba Bem Informado

Eleições 2024: o que os eleitos precisam fazer até a posse?

Ouça a participação do juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Espírito Santo, Daniel Barrioni

Publicado em 18 de Outubro de 2024 às 10:18

Publicado em 

18 out 2024 às 10:18
Votação, eleições, urna eletrônica
Votação, eleições, urna eletrônica Crédito: Roberto Jayme/Ascom/TSE
Dos 78 municípios capixabas, 77 elegeram seus prefeitos no 1° turno das eleições de 2024, com exceção da Serra. No próximo dia 27, o maior colégio eleitoral do Espírito Santo define oficialmente o novo chefe do Executivo municipal: Weverson Meireles (PDT) ou Pablo Muribeca (Republicanos). Mas o que os eleitos ou futuros eleitos precisam fazer até o dia da posse, em 1° de janeiro de 2025? Nesta edição de "Eleitor Capixaba Bem Informado", quem fala sobre o assunto é o juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Espírito Santo, Daniel Barrioni. Ouça a conversa completa!
CBN - Eleitor Capixaba Bem Informado - Daniel Barrioni de Oliveira - 18-10-24.mp3

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